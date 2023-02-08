Зеленский призвал союзников не допустить российских спортсменов на Олимпиаду

Российские спортсмены не должны быть допущены к Олимпийским играм из-за агрессии РФ против Украины и многочисленных военных преступлений захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter .

"На фоне длительной российской агрессии и разрушительных военных преступлений МОК "изучает способы" позволить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защищать Олимпийскую хартию", - написал президент.

Посредством задней части российской агрессии и разрушения war crimes, IOC є “exploring ways” для того, чтобы Russian athletes to participe in Paris Olympics. Мы находимся в партнерах для проведения нашего честолюбия, Counter этих эффектов, и защищать Olympic Charter. pic.twitter.com/JlFT49hO5K – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 8, 2023

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что не может быть никакой нейтральности, пока идет война РФ против Украины.

Идею МОК уже осудили Польша и страны Балтии, а также Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия.

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