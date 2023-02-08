ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский призвал союзников не допустить российских спортсменов на Олимпиаду

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 11:35
Зеленский призвал союзников не допустить российских спортсменов на Олимпиаду Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские спортсмены не должны быть допущены к Олимпийским играм из-за агрессии РФ против Украины и многочисленных военных преступлений захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

"На фоне длительной российской агрессии и разрушительных военных преступлений МОК "изучает способы" позволить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Мы призываем партнеров присоединиться к нашему марафону честности, противодействовать этим усилиям и защищать Олимпийскую хартию", - написал президент.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что не может быть никакой нейтральности, пока идет война РФ против Украины.

Идею МОК уже осудили Польша и страны Балтии, а также Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия и Исландия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"