Зеленський попросив Сі Цзіньпіна допомогти убезпечити Запорізьку АЕС

Президент України Володимир Зеленський у ході переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпіном закликав допомогти врегулювати ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави під час обговорень нагадав, що сьогодні, 26 квітня, в Україні вшановується пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС - найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Він зазначив, що російська окупація Запорізької АЕС та використання станції як прикриття свідчать, що у Москві не поважають бажання людей жити у безпеці від ядерних загроз.

"У зв'язку з цим глава держави закликав Китай відігравати дієву роль у врегулюванні питання безпеки навколо ЗАЕС", - зазначають у відомстві.

Також Зеленський уточнив, що такий крок з боку Китаю буде відповідати духу Будапештського меморандуму.