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Зеленський попросив Сі Цзіньпіна допомогти убезпечити Запорізьку АЕС

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Київ, Середа 26 квітня 2023 18:59
Зеленський попросив Сі Цзіньпіна допомогти убезпечити Запорізьку АЕС Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський у ході переговорів з главою Китаю Сі Цзіньпіном закликав допомогти врегулювати ситуацію навколо окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави під час обговорень нагадав, що сьогодні, 26 квітня, в Україні вшановується пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС - найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Він зазначив, що російська окупація Запорізької АЕС та використання станції як прикриття свідчать, що у Москві не поважають бажання людей жити у безпеці від ядерних загроз.

"У зв'язку з цим глава держави закликав Китай відігравати дієву роль у врегулюванні питання безпеки навколо ЗАЕС", - зазначають у відомстві.

Також Зеленський уточнив, що такий крок з боку Китаю буде відповідати духу Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні, 26 квітня, провів перші з початку повномасштабної війни переговори з Сі Цзіньпіном.

Пізніше стало відомо, що однією з тем обговорень стали мирні ініціативи для завершення війни Росії проти України.

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