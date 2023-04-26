"Мирний план" і не тільки. Никифоров розкрив деталі розмови Зеленського та Сі Цзіньпіна
Президент України Володимир Зеленський та голова Китаю Сі Цзіньпін сьогодні, 26 квітня, під час переговорів обмінялися думками щодо "мирного плану" КНР та формули миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.
За його словами, важливим був сам факт переговорів, оскільки вони відновили діалог між країнами. При цьому така подія збіглася з призначенням посла у Китаї. Прессекретар вважає, що це може ознаменувати розвиток українсько-китайських відносин.
"Це лише початок діалогу. Нас поінформували, що Китай призначить таку людину (спецпредставника - ред.), десь бачив її ім'я. Подивимося з чим вона приїде. Я так розумію, що приїде, щоб докладно зрозуміти нашу позицію. Ми позитивно налаштовані на такий прямий діалог з Китаєм", - зазначив Никифоров.
Він додав, що однією з тем обговорень стали мирні ініціативи для завершення війни Росії проти України.
"Відбувся обмін думками, тобто голова КНР уже особисто представив китайський "мирний план", який є у публічному просторі і дуже відомий. Президент України розповів про свою формулу миру, яка є для нас пріоритетною. Приємно, що є певні моменти, такі точки перетину" , - розповів прессекретар.
Він уточнив, що погляди України та Китаю збігаються у питанні невикористання ядерної зброї, її нерозповсюдження. Також Пекін погодився, що не можна брати у заручники ядерні об'єкти.
"Це ті точки перетину, з яких можна починати розвивати цей діалог. Також приємно, що Китай зацікавлений у відновленні миру", - додав Никифоров.
Він також підкреслив, що поки що зарано ставити будь-які оцінки переговорам лідерів, оскільки це лише перший крок до відновлення відносин між країнами.
Нагадаємо, Зеленський та Сі Цзіньпін сьогодні вперше провели переговори з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Пізніше у Білому домі привітали таку подію, але зазначили, що наразі невідомо, чи вплине розмова на завершення війни.
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