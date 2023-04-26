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Зеленский попросил Си Цзиньпина помочь обезопасить Запорожскую АЭС

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Киев, Среда 26 апреля 2023 18:59
Зеленский попросил Си Цзиньпина помочь обезопасить Запорожскую АЭС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с главой Китая Си Цзиньпином призвал помочь урегулировать ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства в ходе обсуждений напомнил, что сегодня, 26 апреля, в Украине чествуется память жертв аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Он отметил, что российская оккупация Запорожской АЭС и использование станции в качестве прикрытия свидетельствуют, что в Москве не уважают желание людей жить в безопасности от ядерных угроз.

"В этой связи глава государства призвал Китай играть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС", - отмечают в ведомстве.

Также Зеленский уточнил, что такой шаг со стороны Китая будет соответствовать духу Будапештского меморандума.

Напомним, Зеленский сегодня, 26 апреля, провел первые с начала полномасштабной войны переговоры с Си Цзиньпином.

Позже стало известно, что одной из тем обсуждений стали мирные инициативы для завершения войны России против Украины.

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