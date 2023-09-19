Зеленський закликав роззброїти РФ: терористи не мають права володіти ядеркою

"Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х", - наголосив президент.

Однак зараз, за словами Зеленського, Росія так само заслуговує на роззброєння.

"Терористи не мають права володіти ядерною зброєю... Поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн", - додав глава держави.

Він також наголосив, що попри те, що існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, президент України виступив на дебатах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

РБК-Україна зібрала головні заяви з виступу глави української держави.

Ядерне роззброєння

Окрім Росії, яка очевидно погрожує своїм ядерним арсеналом, ще кілька країн стрімко розвивають цю галузь. Так, згідно зі звітом голландської розвідки, торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї.

Свої розробки у сфері ядерної зброї продовжує і КНДР. Вони регулярно проводять незаконні запуски балістичних ракет, а нещодавно заявили про спуск на воду нової атомної субмарини.

Ядерна зброя з'явилась і у Білорусі. В ГУР повідомили, що РФ вже передала їм перші зразки, однак скористатись ним у самопроголошеного президента Олександра Лукашенка не вийде.

В зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно провести нові перемовини про ядерне роззброєння. Зокрема вони мають включати мають включати не тільки США та Росію, але і Китай.

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