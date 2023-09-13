ua en ru
Ср, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нові переговори про ядерне роззброєння мають включати Китай, - Шольц

Середа 13 вересня 2023 05:47
UA EN RU
Нові переговори про ядерне роззброєння мають включати Китай, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Нові перемовини про ядерне роззброєння мають включати не тільки США та Росію, але і Китай.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шольц заявив, що ядерна зброя становить загрозу існуванню людства, тому існує "негайне зобов'язання" зробити все можливе, щоб гарантувати, що вона ніколи не буде використана. Для цього треба залучити до переговорів про роззброєння не тільки США і РФ, а і Китай.

Він зазначив, що дуже важливо почати новий етап контролю над озброєнням, додавши, що кілька інших країн також свторили ядерний арсенал.

Крім цього, однією з важливих задач в цьому секторі є перешкоджання Ірану виробляти уран, який міг би сприяти виробництву ядерної зброї.

Зростання загрози ядерної зброї

Окрім Росії, яка очевидно погрожує своїм ядерним арсеналом, ще кілька країн стрімко розвивають цю галузь. Так, згідно зі звітом голландської розвідки, торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї.

Свої розробки у сфері ядерної зброї продовжує і КНДР. Вони регулярно проводять незаконні запуски балістичних ракет, а нещодавно заявили про спуск на воду нової атомної субмарини.

Ядерна зброя з'явилась і у Білорусі. В ГУР повідомили, що РФ вже передала їм перші зразки, однак скористатись ним у самопроголошеного президента Олександра Лукашенка не вийде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна зброя Олаф Шольц Китай
NEWS
Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня
Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ