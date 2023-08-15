Іран вперше наблизився до випробування ядерної зброї, - Jerusalem Post

Іран близький до можливого випробування ядерної зброї. За даними європейських розвідок, Тегеран намагатиметься отримати незаконні технології для своєї активної програми створення атомної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Як зазначається в публікації, найтривожніша інформація з пакету даних розвідок надійшла від Служби безпеки Нідерландів (AVID), яка заявила, що стрімка розробка іранським режимом урану зброї "наближає можливість першого іранського ядерного випробування".

Згідно зі звітом голландської розвідки, "торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї".

У звіті AVID додано: "Іран продовжує ігнорувати угоди, укладені в рамках Спільного всеосяжного плану дій. І, розгортаючи все більш досконалі центрифуги зі збагачення урану, він збільшує свої потужності зі збагачення".

Шпигунські програми Ірану

Європейські звіти здебільшого стосуються незаконних дій Ірану у 2022 році.

Служба безпеки Швеції написала у своєму річному звіті за 2023 рік, що "Іран займається промисловим шпигунством, який в основному націлений на шведську високотехнологічну промисловість та шведські продукти, які можуть бути використані у програмі створення ядерної зброї".

Федеральне управління із захисту конституції Німеччини (BfV) - федеральне агентство внутрішньої розвідки країни - заявило у своєму звіті: "Органи захисту конституції змогли виявити у 2022 році незмінно велику кількість ознак поширення, що стосуються спроби закупівлі Іраном для своїх ядерних програм".

Служба внутрішньої розвідки Німеччини визначає поширення як "діяльність іноземних держав, (яка) також включає закупівлю продуктів і знань для зброї масового знищення, систем її доставки, інших озброєнь або елементів нових систем озброєнь".

The Jerusalem Post знайшла звіт служби національної безпеки і розвідки Данії (PET) за 2023 рік, в якому йшлося: "Міжнародні санкції були введені щодо Ірану через його ядерну та ракетну програми, порушення прав людини та продаж зброї Росії. За оцінками PET, іранські суб'єкти намагаються обійти санкції, намагаючись закупити данські продукти та технології, у тому числі через треті країни, які можуть бути використані у виробництві зброї чи військових програмах Ірану”.

Ізраїльський генерал Йоссі Купервассер (у відставці), старший науковий співробітник Ізраїльського форуму з оборонної безпеки та експерт з Ірану, сказав виданню: "Іран явно прихильний до свого плану створення ядерної зброї".

Обхід Іраном санкцій

Іран постійно обходить санкції, спрямовані проти її програми створення атомної зброї, до угоди 2015 року та після того, як угоди було досягнуто. Колишній президент Дональд Трамп вийшов із договору у 2018 році, бо, на думку його адміністрації, угода не зупинила амбіцій Ірану щодо створення ядерної зброї та не зупинила спонсорування Тегераном міжнародного тероризму.

Уряд США при адміністраціях як демократів, так і республіканців класифікував іранський режим як найгіршу у світі державу, спонсор тероризму.