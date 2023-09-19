Зеленский призвал разоружить РФ: террористы не имеют права владеть ядеркой

"Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х", - подчеркнул президент.

Однако сейчас, по словам Зеленского, Россия так же заслуживает разоружения.

"Террористы не имеют права владеть ядерным оружием... Пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты. Россия превращает в оружие много других вещей, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и против всех ваших стран", - добавил глава государства.

Он также отметил, что несмотря на то, что существует немало конвенций, которые ограничивают владение и распространение оружия, не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей как оружия.

Выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Напомним, сегодня, 19 сентября, президент выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

РБК-Украина собрала главные заявления по выступлению главы украинского государства.

Ядерное разоружение

Кроме России, очевидно угрожающей своим ядерным арсеналом, еще несколько стран стремительно развивают эту отрасль. Так, согласно отчету голландской разведки, Иран в прошлом году продолжил свою ядерную программу. Страна продолжает увеличивать запасы урана с обогащением 20% и 60%. С помощью центрифуг можно использовать для дальнейшего обогащения до 90% обогащения, необходимого для ядерного оружия.

Свои разработки в области ядерного оружия продолжает и КНДР. Они регулярно производят незаконные запуски баллистических ракет, а недавно заявили о спуске на воду новой атомной субмарины.

Ядерное оружие появилось и в Беларуси. В ГУР сообщили, что РФ уже передала им первые образцы, однако воспользоваться им у самопровозглашенного президента Александра Лукашенко не получится.

В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо провести новые переговоры о ядерном разоружении. В частности, они должны включать не только США и Россию, но и Китай.

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