ua en ru
Вт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський закликав роззброїти РФ: терористи не мають права володіти ядеркою

Україна, Вівторок 19 вересня 2023 21:34
UA EN RU
Зеленський закликав роззброїти РФ: терористи не мають права володіти ядеркою Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія має бути роззброєна. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Україна віддала свій третій за величиною ядерний арсенал. Тоді світ вирішив, що Росія має стати хранителькою такої сили. Але подальша історія довела, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще тоді, в 1990-х", - наголосив президент.

Однак зараз, за словами Зеленського, Росія так само заслуговує на роззброєння.

"Терористи не мають права володіти ядерною зброєю... Поки ядерна зброя лишається на своїх місцях, масове знищення набирає обертів. Росія перетворює на зброю багато інших речей, і ці речі використовуються не лише проти нашої країни, але й проти всіх ваших країн", - додав глава держави.

Він також наголосив, що попри те, що існує чимало конвенцій, які обмежують володіння та розповсюдження зброї, не існує реальних обмежень на використання продовольства, енергії та інших речей як зброї.

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, президент України виступив на дебатах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

РБК-Україна зібрала головні заяви з виступу глави української держави.

Ядерне роззброєння

Окрім Росії, яка очевидно погрожує своїм ядерним арсеналом, ще кілька країн стрімко розвивають цю галузь. Так, згідно зі звітом голландської розвідки, торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї.

Свої розробки у сфері ядерної зброї продовжує і КНДР. Вони регулярно проводять незаконні запуски балістичних ракет, а нещодавно заявили про спуск на воду нової атомної субмарини.

Ядерна зброя з'явилась і у Білорусі. В ГУР повідомили, що РФ вже передала їм перші зразки, однак скористатись ним у самопроголошеного президента Олександра Лукашенка не вийде.

В зв'язку з цим канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно провести нові перемовини про ядерне роззброєння. Зокрема вони мають включати мають включати не тільки США та Росію, але і Китай.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
Росіяни вдарили по Костянтинівці 6 вересня з комплексу С-300, - СБУ
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни