Зеленський закликав президента Швейцарії долучитися до української гумдопомоги для Сирії

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з новою президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер обговорив низку тем. Під час бесіди він, зокрема, запропонував долучитися до української програми щодо продовольчої допомоги для Сирії.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

Йдеться про нову ініціативу України під назвою Food from Ukraine "для підтримки сирійського народу та недопущення продовольчої кризи в Сирії", пояснили в Офісі президента.

"Це програма, у межах якої наша держава постачатиме Сирії аграрну продукцію", - розповіли у Зеленського.

Зазначається, що перші 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили до Сирії.

"Україна закликає партнерів долучитися до цієї ініціативи й допомогти відновити стабільність у Сирії, що водночас є спільним внеском у захист життя в усьому світі", - передали в ОП.

Які ще теми обговорив Зеленський із швейцарською колегою

Зеленський в ході телефонної розмови 7 січня привітав Карін Келлер-Зуттер зі вступом на посаду президентки Швейцарії.

В ОП розповіли, що він також висловив вдячність швейцарській стороні за надану політичну та гуманітарну підтримку для України, зокрема "за успішну організацію першого Саміту миру та участь у тематичних конференціях за його підсумками, а також за готовність працювати разом заради пошуку шляхів до справедливого та стійкого миру для України та всієї Європи".

Також Зеленський відзначив щорічні внески Швейцарії в гуманітарну програму Grain from Ukraine.

Крім того, додали в ОП, глави обох держав домовилися "продовжити діалог під час особистої зустрічі, яка запланована на найближчий час".