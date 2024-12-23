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Зеленський: Україна готова підтримати Сирію після падіння режиму Асада

Понеділок 23 грудня 2024 17:43
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Зеленський: Україна готова підтримати Сирію після падіння режиму Асада Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 грудня, провів Ставку верховного головнокомандувача. На ній обговорили співпрацю України та Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

За словами Зеленського, на Ставці було обговорено роботу із Сирією після падіння режиму та втечі Башара Асада. Зокрема, була доповідь Служби зовнішньої розвідки та ГУР, а також міністра оборони і закордонних справ України.

"Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками. Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів", - розповів Зеленський.

На його думку, для безпеки народу Сирії та загалом регіону необхідно прибрати будь-яку російську присутність у країні.

"Ми вдячні кожній країні та кожному лідеру, які зараз готові допомагати суспільству Сирії відновити нормальне життя й розбудувати ефективні державні інституції. Ми обовʼязково підтримаємо народ Сирії в продовольчій безпеці. Усі потрібні для цього рішення з нашого боку ухвалені, Україна готова до постачання продовольства," - сказав президент.

Падіння режиму Асада в Сирії

Минулого місяця у Сирії почалися активні бойові дії між повстанцями угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" і загонами Сирійської національної армії й армією диктатора Башара Асада.

Вже на початку грудня повстанці захопили ключові міста Сирії включно зі столицею Дамаском. Башар Асад втік до Росії, де йому надав притулок Володимир Путін.

10 грудня тимчасовим прем'єр-міністром країни був призначений пов'язаний із повстанцями Мохаммед аль-Башир. Він буде очолювати уряд до 1 березня 2025 року.

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