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Зеленский призвал президента Швейцарии присоединиться к украинской гумпомощи для Сирии

Среда 08 января 2025 00:19
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Зеленский призвал президента Швейцарии присоединиться к украинской гумпомощи для Сирии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с новым президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер обсудил ряд тем. Во время беседы он, в частности, предложил присоединиться к украинской программе по продовольственной помощи для Сирии.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальное интернет-представительство президента Украины.

Речь идет о новой инициативе Украины под названием Food from Ukraine "для поддержки сирийского народа и недопущения продовольственного кризиса в Сирии", пояснили в Офисе президента.

"Это программа, в рамках которой наше государство будет поставлять Сирии аграрную продукцию", - рассказали у Зеленского.

Отмечается, что первые 500 тонн украинской пшеничной муки уже отправились в Сирию.

"Украина призывает партнеров присоединиться к этой инициативе и помочь восстановить стабильность в Сирии, что одновременно является общим вкладом в защиту жизни во всем мире", - передали в ОП.

Какие еще темы обсудил Зеленский со швейцарской коллегой

Зеленский в ходе телефонного разговора 7 января поздравил Карин Келлер-Зуттер со вступлением в должность президента Швейцарии.

В ОП рассказали, что он также выразил благодарность швейцарской стороне за оказанную политическую и гуманитарную поддержку для Украины, в частности "за успешную организацию первого Саммита мира и участие в тематических конференциях по его итогам, а также за готовность работать вместе ради поиска путей к справедливому и устойчивому миру для Украины и всей Европы".

Также Зеленский отметил ежегодные взносы Швейцарии в гуманитарную программу Grain from Ukraine.

Кроме того, добавили в ОП, главы обоих государств договорились "продолжить диалог во время личной встречи, которая запланирована на ближайшее время".

Украинская продовольственная помощь для Сирии

Напомним, в середине декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что Украина согласовала работу по помощи Сирии после краха в этой стране режима Башара аль-Асада в результате удачного наступления повстанческих сил. Прежде всего Киев организует гуманитарную работу и работу по безопасности

23 декабря Зеленский на Ставке верховного главнокомандующего обсудил вопросы сотрудничества Украины и Сирии.

Также сообщалось, что ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что Украина установила контакт с новой властью Сирии и готова восстановить дипломатические отношения.

В конце декабря стало известно, что глава МИД Андрей Сибига прибыл в Дамаск, где провел переговоры с руководством сирийской администрации, лидером страны Ахмадом аш-Шараа и не только.

В начале января Зеленский заявил, что Украина поможет стабилизации ситуации в Сирии после падения режима Асада. Он рассказал, что украинское зерно будут поставлять гражданам Сирии.

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Владимир Зеленский Швейцария Гуманитарная помощь Война в Сирии
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