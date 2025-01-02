ua en ru
Чт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна допоможе стабілізації Сирії. Зеленський провів спецнараду

Київ, Четвер 02 січня 2025 13:55
UA EN RU
Україна допоможе стабілізації Сирії. Зеленський провів спецнараду Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна допоможе стабілізації ситуації в Сирії після падіння режиму Башара Асада. Українське зерно будуть постачати громадянам Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави провів нараду щодо Сирії. Він заслухав доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра аграрної політики України Віталія Коваля щодо візиту в Сирію. Обговорили результати переговорів у Дамаску, безпекові й економічні перспективи.

"Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати", - зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна буде комунікувати з європейськими країнами та США, щоб підтримка Сирії була максимально сильною.

"Більше стабільності на Близькому Сході - це більше миру й торгівлі для всіх партнерів", - наголосив він.

Пізніше у своєму зверненні президент зазначив, що цього року Сирія може стати партнером України.

"Готуємося відновити дипломатичні відносини із Сирією та взаємодію в міжнародних організаціях. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів. Як результат візиту - будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас 400 млн доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі", - заявив Зеленський.

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року у Сирії був повалений режим Башара Асада. Влада перейшла до сил повстанців, яких очолює ісламістська організація "Хаят Тахрір аш-Шам".

Сам Асад з родиною втік до Росії. Нещодавно кількох родичів Асада заарештували в аеропорту Бейрута.

Після повалення режиму Асада в Україні заявили, що не виключають відновлення дипломатичних відносин між країнами. Україна відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.

Наприкінці грудня глава МЗС Андрій Сибіга відвідав Сирію. Загалом Україна стала однією з перших країн, яка здійснила візит високого рівня до Сирії. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Сирії
NEWS
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі, - ГУР
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі, - ГУР
DAILY
Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік