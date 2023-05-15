UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський закликав НАТО на літньому саміті прийняти позитивне рішення щодо членства України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО прийняти "позитивне політичне рішення" щодо членства України в Альянсі на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня.

Про це заявив Зеленський у зверненні до Копенгагенського саміту демократії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент зазначив, що вступ Фінляндії до НАТО продемонстрував силу гарантій безпеки.

Він також подякував Данії та іншим союзникам за рішучість у допомозі України в боротьбі проти Росії.

Зазначимо, що віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина також заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. Вона також назвала умову участі Зеленського у саміті Альянсу.

Окрім того, Зеленський заявляв, що прапори НАТО на кордоні України стануть замком, який триматиме російський імперіалізм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВолодимир Зеленський