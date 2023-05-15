Зеленський закликав НАТО на літньому саміті прийняти позитивне рішення щодо членства України

Президент зазначив, що вступ Фінляндії до НАТО продемонстрував силу гарантій безпеки.

Він також подякував Данії та іншим союзникам за рішучість у допомозі України в боротьбі проти Росії.

Зазначимо, що віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина також заявляла, що Україна розраховує отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі. Вона також назвала умову участі Зеленського у саміті Альянсу.

Окрім того, Зеленський заявляв, що прапори НАТО на кордоні України стануть замком, який триматиме російський імперіалізм.

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