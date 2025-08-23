Зеленський закликав Глобальний Південь підштовхнути РФ до завершення війни
Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом ПАР Сирілом Рамафосою закликав країни Глобального Півдня підштовхнути РФ до завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.
"Говорив із президентом ПАР Сирілом Рамафосою на його прохання. Поінформував про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з президентом (США Дональдом – ред.) Трампом у Вашингтоні. Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна", - зазначив Зеленський.
Президент України також підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником.
"Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру", - додав він.
Зеленський також зазначив, що у ході розмови з Рамафосою лідери країн обговорили майбутні контакти з партнерами, а також можливості спільної роботи для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу.
Зустріч Зеленського та Путіна
Тема двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним з’явилася після того, як Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором на Алясці, а згодом прийняв у Білому домі українського президента та європейських лідерів.
Спершу розглядався формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні Трамп запропонував, щоб Зеленський і Путін зустрілися сам на сам. За даними ЗМІ, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Київ відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта.
Зеленський наголошує, що зустріч можлива лише на нейтральній території – наприклад, в Австрії, Швейцарії чи Туреччині. У Росії ж заявили, що саміт може відбутися тільки після узгодження всіх ключових питань, і наразі сторони до цього ще не наблизилися.