Зеленський закликав Глобальний Південь підштовхнути РФ до завершення війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.

"Говорив із президентом ПАР Сирілом Рамафосою на його прохання. Поінформував про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з президентом (США Дональдом – ред.) Трампом у Вашингтоні. Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна", - зазначив Зеленський.

Президент України також підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником.

"Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру", - додав він.

Зеленський також зазначив, що у ході розмови з Рамафосою лідери країн обговорили майбутні контакти з партнерами, а також можливості спільної роботи для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу.