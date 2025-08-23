ua en ru
Зеленський закликав Глобальний Південь підштовхнути РФ до завершення війни

Субота 23 серпня 2025 14:46
Зеленський закликав Глобальний Південь підштовхнути РФ до завершення війни Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президентом ПАР Сирілом Рамафосою закликав країни Глобального Півдня підштовхнути РФ до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України.

"Говорив із президентом ПАР Сирілом Рамафосою на його прохання. Поінформував про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з президентом (США Дональдом – ред.) Трампом у Вашингтоні. Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна", - зазначив Зеленський.

Президент України також підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником.

"Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру", - додав він.

Зеленський також зазначив, що у ході розмови з Рамафосою лідери країн обговорили майбутні контакти з партнерами, а також можливості спільної роботи для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу.

Зустріч Зеленського та Путіна

Тема двосторонньої зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним з’явилася після того, як Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором на Алясці, а згодом прийняв у Білому домі українського президента та європейських лідерів.

Спершу розглядався формат тристоронніх перемовин, однак після саміту у Вашингтоні Трамп запропонував, щоб Зеленський і Путін зустрілися сам на сам. За даними ЗМІ, Кремль пропонував провести переговори в Москві, але Київ відмовився. Білий дім натомість розглядав варіант Будапешта.

Зеленський наголошує, що зустріч можлива лише на нейтральній території – наприклад, в Австрії, Швейцарії чи Туреччині. У Росії ж заявили, що саміт може відбутися тільки після узгодження всіх ключових питань, і наразі сторони до цього ще не наблизилися.

