Зеленский призвал Глобальный Юг подтолкнуть РФ к завершению войны
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой призвал страны Глобального Юга подтолкнуть РФ к завершению войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.
"Говорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по его просьбе. Проинформировал о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в Вашингтоне. Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна", - отметил Зеленский.
Президент Украины также подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой.
"Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", - добавил он.
Зеленский также отметил, что в ходе разговора с Рамафосой лидеры стран обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.
Встреча Зеленского и Путина встретится с Путиным
Тема двусторонней встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появилась после того, как Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором на Аляске, а затем принял в Белом доме украинского президента и европейских лидеров.
Сначала рассматривался формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились один на один. По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Киев отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта.
Зеленский отмечает, что встреча возможна только на нейтральной территории - например, в Австрии, Швейцарии или Турции. В России же заявили, что саммит может состояться только после согласования всех ключевых вопросов, и пока стороны к этому еще не приблизились.