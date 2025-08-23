ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский призвал Глобальный Юг подтолкнуть РФ к завершению войны

Суббота 23 августа 2025 14:46
UA EN RU
Зеленский призвал Глобальный Юг подтолкнуть РФ к завершению войны Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой призвал страны Глобального Юга подтолкнуть РФ к завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.

"Говорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по его просьбе. Проинформировал о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом в Вашингтоне. Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна", - отметил Зеленский.

Президент Украины также подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой.

"Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", - добавил он.

Зеленский также отметил, что в ходе разговора с Рамафосой лидеры стран обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.

Встреча Зеленского и Путина встретится с Путиным

Тема двусторонней встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появилась после того, как Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором на Аляске, а затем принял в Белом доме украинского президента и европейских лидеров.

Сначала рассматривался формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне Трамп предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились один на один. По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Киев отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта.

Зеленский отмечает, что встреча возможна только на нейтральной территории - например, в Австрии, Швейцарии или Турции. В России же заявили, что саммит может состояться только после согласования всех ключевых вопросов, и пока стороны к этому еще не приблизились.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Летчик из "Призраков Киева": что известно о пилоте МиГ-29, который погиб после задания
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"