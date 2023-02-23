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Зеленський закликав Генасамблею ООН підтримати "формулу миру", запропоновану Україною

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 01:05
Зеленський закликав Генасамблею ООН підтримати "формулу миру", запропоновану Україною Фото: Зеленський закликав Генасамблею ООН підтримати "формулу миру" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський закликав Генеральну асамблею ООН підтримати "формулу миру", голосування за яку заплановано на 23 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter президента України Володимира Зеленського.

"Генеральна Асамблея ООН відновила свою роботу, і розглядатиме питання всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до принципів суверенної рівності та територіальної цілісності. Ми закликаємо кожну відповідальну державу-члена підтримати резолюцію завтра", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час спеціального засідання Генеральна асамблея ООН розгляне "формулу миру", запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

Також раніше Зеленський заявив, що Україна представить на майданчику Генеральної асамблеї ООН резолюцію про справедливий мир у країні.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай поки не надав жодного офіційного документа щодо так званого "мирного плану". Тому Україна розраховує на підтримку власної " формули миру".

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