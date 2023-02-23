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Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать "формулу мира", предложенную Украиной

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Киев, Четверг 23 февраля 2023 01:05
Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать "формулу мира", предложенную Украиной Фото: Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать "формулу мира" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генеральную ассамблею ООН поддержать "формулу мира", голосование за которую запланировано на 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.

"Генеральная Ассамблея ООН возобновила свою работу, и будет рассматривать вопросы всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности. Мы призываем каждое ответственное государство-член поддержать резолюцию завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время специального заседания Генеральная ассамблея ООН рассмотрит "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также ранее Зеленский заявил, что Украина представит на площадке Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о справедливом мире в стране.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не предоставил ни одного официального документа по так называемому "мирному плану". Поэтому Украина рассчитывает на поддержку собственной " формулы мира".

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