Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать "формулу мира", предложенную Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Генеральную ассамблею ООН поддержать "формулу мира", голосование за которую запланировано на 23 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины Владимира Зеленского.
"Генеральная Ассамблея ООН возобновила свою работу, и будет рассматривать вопросы всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности. Мы призываем каждое ответственное государство-член поддержать резолюцию завтра", - говорится в сообщении.
Напомним, что во время специального заседания Генеральная ассамблея ООН рассмотрит "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также ранее Зеленский заявил, что Украина представит на площадке Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о справедливом мире в стране.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай пока не предоставил ни одного официального документа по так называемому "мирному плану". Поэтому Украина рассчитывает на поддержку собственной " формулы мира".
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