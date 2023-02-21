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Зеленський заявив, що офіційно не бачив від Китаю жодного "мирного плану"

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 21:22
Зеленський заявив, що офіційно не бачив від Китаю жодного "мирного плану" Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Китай поки що не надав жодного офіційного документу щодо так званого "мирного плану". Тому Україна розраховує на підтримку власної "формули миру".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної конференції з прем`єр-міністром Італії Джорджою Мелоні.

За його словами, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів неформальний діалог зі своїм китайським колегою. Під час розмови той розповів, що у Китаю є ідея відповідного документа або резолюції.

"Мені здається, що наш документ і наша формула миру, яку ми запропонували і яку вже велика кількість держав підтримала, і ми чекаємо, що наші ініціативи підтримають і 23 числа на голосуванні в ООН. Мені здається, що важливо, щоб була одна позиція. Але тим не менш офіційного документа я ніякого не бачив", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що Україна зацікавлена в тому, щоб усі європейські держави й увесь світ - Індія, Африка та Китай - також були залучені до того, щоб закінчилася війна. Він впевнений, що всім необхідно підтримати саме українську "формулу миру".

Нагадаємо, радник китайського лідера Ван I на Мюнхенській конференції з безпеки анонсував мирний план Китаю для України, але не розкрив подробиці.

Пізніше глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що, попри будь-який запропонований план, Україна продовжить боротися за свою свободу.

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Володимир Зеленський Китай Дмитро Кулеба
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