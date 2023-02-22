Генасамблея ООН завтра на спецзасіданні розгляне "формулу миру": Sky News дізнався подробиці
Завтра, 23 лютого, під час спеціального засідання Генеральна асамблея ООН розгляне "формулу миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Протягом наступних трьох днів міжнародна дипломатична увага щодо України зосередиться в Нью-Йорку, оскільки дипломати зі 193 країн-членів ООН збираються в штаб-квартирі організації на Манхеттені для голосування в Генеральній асамблеї.
Екстрена спеціальна сесія Генеральної асамблеї буде використана для розгляду резолюції щодо української "формули миру".
За словами західних дипломатів, це спроба забезпечити якомога більшу підтримку. Близько 140 голосів "за" вважали б успіхом.
Очікується, що дана резолюція закликатиме до "всеосяжного, справедливого та міцного миру відповідно до принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй".
Саму ж сесію відкриє Україна, потім виступить союзник Росії Білорусь, після нього вже представник Москви. Слідом за Росією піде представник Євросоюзу.
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що вважає українську "формулу миру" чудовою відправною точкою для пошуку шляхів завершення війни.
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