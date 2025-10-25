Зеленський закликав європейські держави "позичити" Patriot Україні

За його словами, наразі Україна обговорює з Вашингтоном угоду купівлі необхідної кількості систем Patriot, однак їх можуть надати не одразу.

Однією з причин є те, що ряд європейських країн стоять у черзі на закупку цих систем ППО.

Попри те, у європейських партнерів вже є значна кількість Patriot та інших систем протиповітряної оборони, стверджує Зеленський.

Він зазначив, що досі ці ППО у Європі "на щастя, просто стоять у режимі очікування".

"Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги. І нам би дуже допомогло, якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями", - заявив Зеленський.

Президент також закликав кожну країну, яка має ці системи, підійти до цього питання "практично".