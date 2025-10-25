Зеленский призвал европейские государства "одолжить" Patriot Украине

Президент Владимир Зеленский на заседании "коалиции решительных" призвал европейских партнеров предоставить Украине системы ПВО Patriot. По его словам, Киев вернул бы их сразу после получения от США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
По его словам, сейчас Украина обсуждает с Вашингтоном соглашение о покупке необходимого количества систем Patriot, однако их могут предоставить не сразу.
Одной из причин является то, что ряд европейских стран стоят в очереди на закупку этих систем ПВО.
Однако, у европейских партнеров уже есть значительное количество Patriot и других систем противовоздушной обороны, утверждает Зеленский.
Он отметил, что до сих пор эти ПВО в Европе "к счастью, просто стоят в режиме ожидания".
"Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", - заявил Зеленский.
Президент также призвал каждую страну, которая имеет эти системы, подойти к этому вопросу "практически".
Напомним, недавно Зеленский также сообщал, что Украина сможет получить новые системы Patriot быстрее в случае, если европейские страны пропустят Киев в очереди на закупку у США.
Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал на днях - лидер США Дональд Трамп "дал зеленый свет" на поставку Украине ПВО Patriot.
ПВО Patriot - это мобильный зенитно-ракетный комплекс дальнего/среднего действия, предназначенный для защиты от самолетов, крылатых и тактических баллистических ракет.
Среди преимуществ этой системы ПВО - высокая эффективность против широкого спектра угроз, интеграция в сетевые системы противовоздушной обороны, а также мобильность, позволяющая быстро развернуть батарею.
Из недостатков - высокая стоимость самой системы ПВО Patriot и ракет, которые необходимы для ее применения.
Patriot стоит на вооружении США и многих их союзников.