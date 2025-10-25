Зеленский призвал европейские государства "одолжить" Patriot Украине

По его словам, сейчас Украина обсуждает с Вашингтоном соглашение о покупке необходимого количества систем Patriot, однако их могут предоставить не сразу.

Одной из причин является то, что ряд европейских стран стоят в очереди на закупку этих систем ПВО.

Однако, у европейских партнеров уже есть значительное количество Patriot и других систем противовоздушной обороны, утверждает Зеленский.

Он отметил, что до сих пор эти ПВО в Европе "к счастью, просто стоят в режиме ожидания".

"Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами", - заявил Зеленский.

Президент также призвал каждую страну, которая имеет эти системы, подойти к этому вопросу "практически".