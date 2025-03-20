Зеленський закликав ЄС підтримати виділення Україні 5 млрд євро: на що підуть кошти
Україна потребує коштів на артилерійські снаряди й була б вдячна, якби Європейський союз (ЄС) підтримав допомогу у вигляді 5 млрд євро (5,42 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час звернення до учасників засідання Європейської ради.
"Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за підтримку Європи у вигляді щонайменше п'яти мільярдів євро якнайшвидше. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах", - заявив президент.
Він додав, що Європа також потребує технологічної незалежності, у тому ж числі й в питанні виробництва зброї. У зв'язку з цим, все, що необхідне для захисту континенту - повинно вироблятись саме в Європі.
"Я вдячний тим, хто вже робить конкретні кроки в цьому напрямку. Було б правильно, якби програма ReArm Europe почала діяти якомога швидше, це дуже корисна і далекоглядна ініціатива. Будь ласка, продовжуйте розвивати свої галузі і дослідження", - відзначив президент.
Підтримка України з боку ЄС
Під час війни ЄС надав Україні безпрецедентну підтримку у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Кошти виділялись на озброєння, відбудову інфраструктури й не тільки. Зокрема ЄС Окрім фінансової та гуманітарної допомоги, ЄС запровадив санкції проти Росії, обмеживши її економічні можливості для ведення війни. Зокрема Україні було надано статус кандидата на вступ до ЄС.
Сьогодні ж, 20 березня, головна дипломатка ЄС Кая Каллас виступила з ініціативою надати Україні снарядів на суму 5 млрд євро.
Тим часом, як писали ЗМІ, Європейський союз хоче створити фонд військової допомоги Україні на 40 млрд євро без Угорщини, щоб уникнути її вето.
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