Зеленський закликав ЄС підтримати виділення Україні 5 млрд євро: на що підуть кошти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

"Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за підтримку Європи у вигляді щонайменше п'яти мільярдів євро якнайшвидше. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах", - заявив президент.

Він додав, що Європа також потребує технологічної незалежності, у тому ж числі й в питанні виробництва зброї. У зв'язку з цим, все, що необхідне для захисту континенту - повинно вироблятись саме в Європі.

"Я вдячний тим, хто вже робить конкретні кроки в цьому напрямку. Було б правильно, якби програма ReArm Europe почала діяти якомога швидше, це дуже корисна і далекоглядна ініціатива. Будь ласка, продовжуйте розвивати свої галузі і дослідження", - відзначив президент.