Каллас пропонує надати Україні боєприпасів на 5 млрд євро

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас виступає з ініціативою про додаткові артилерійські боєприпаси для України. Вона пропонує надати снарядів на суму 5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каллас перед засіданням Європейської ради.

Вона привітала заяву президента США Дональда Трампа щодо додаткового протиповітряного захисту для України і назвала такі дії "надзвичайно важливими".

На тлі цього Каллас виступила з ідеєю надати Україні боєприпасів на 5 млрд євро в рамках її ширшої ініціативи щодо військової допомоги для України у розмірі до 40 млрд євро в 2025 році. Поки ця пропозиція не отримала схвалення всіх членів ЄС.

"І звичайно, сьогодні ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити. Тож для України, а також для нашої власної оборони України, я запропонувала ініціативу отримати те, що потрібно президенту Зеленському - боєприпаси на суму 5 млрд євро. Ми повинні принаймні почати робити дійсно конкретні кроки, не лише словами, а й ділом, щоб зараз допомогти Україні, тому що чим сильніші вони на полі бою, тим сильніші вони за столом переговорів", - заявила політик.