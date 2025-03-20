Каллас пропонує надати Україні боєприпасів на 5 млрд євро
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас виступає з ініціативою про додаткові артилерійські боєприпаси для України. Вона пропонує надати снарядів на суму 5 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Каллас перед засіданням Європейської ради.
Вона привітала заяву президента США Дональда Трампа щодо додаткового протиповітряного захисту для України і назвала такі дії "надзвичайно важливими".
На тлі цього Каллас виступила з ідеєю надати Україні боєприпасів на 5 млрд євро в рамках її ширшої ініціативи щодо військової допомоги для України у розмірі до 40 млрд євро в 2025 році. Поки ця пропозиція не отримала схвалення всіх членів ЄС.
"І звичайно, сьогодні ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити. Тож для України, а також для нашої власної оборони України, я запропонувала ініціативу отримати те, що потрібно президенту Зеленському - боєприпаси на суму 5 млрд євро. Ми повинні принаймні почати робити дійсно конкретні кроки, не лише словами, а й ділом, щоб зараз допомогти Україні, тому що чим сильніші вони на полі бою, тим сильніші вони за столом переговорів", - заявила політик.
Нова допомога Україні від ЄС
Нагадаємо, 18 лютого Politico написало, що країни ЄС готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро. Потім видання повідомило, що сума допомоги збільшилася до 20 млрд євро.
Вже на початку березня стало відомо, що новий план ЄС "на паузі" через блокування Угорщини. Днями Кая Каллас заявила про широку підтримку її ініціативи для оборони України вже на 40 млрд євро.
Як писали ЗМІ, ЄС хоче створити фонд військової допомоги Україні на 40 млрд євро без Угорщини, щоб уникнути її вето.
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