Зеленський закликав не допустити "заморозки" війни: інакше буде критичний момент у 2028 році

Не можна допустити "заморозки" війни Росії проти України, інакше країна-агресор зможе відновити військовий потенціал до 2028 року та спробує атакувати інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти.

За його словами, наразі Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки, один із них - особливо небезпечний.

Президент наголосив, що якщо в цій агресії проти України буде будь-яка пауза чи заморозка ситуації, то буде новий критичний момент у 2028 році.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії і точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки", - сказав він.

Зеленський додав, що Росія шукає можливості заморозити ситуацію та адаптуватися, робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі.

"Будь ласка, пам'ятайте, що найбільш небезпечний ворог це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків", - сказав він.

Президент наголосив, що Москва чітко окреслює свою амбіцію захопити більше імперського простору та не дозволити Європі буде простором вільних націй та працюючих демократій.

При цьому війна є базовим інструментом Росії - інструментом підкорення або маніпулюванні іншими.

Зеленський додав, що Росія десятиліттями намагається тримати контроль над сусідами шляхом розпалюванням війни та заморожування війни. Зокрема, вона завдала болю Молдові, намагалася розчавити та розділити Грузію, дестабілізувати інші частини Кавказу, душить Білорусь, а також намагається вирвати шматки з тіла України.

Ризик заморозки війни

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що заморожування війни призведе лише до її відновлення у більших масштабах.

Водночас військові експерти зазначають, що заморожування війни можливе лише теоретично, адже позиція двох сторін відкидає таку можливість.