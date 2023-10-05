ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский призвал не допустить "заморозки" войны: иначе будет критический момент в 2028 году

Четверг 05 октября 2023 14:28
UA EN RU
Зеленский призвал не допустить "заморозки" войны: иначе будет критический момент в 2028 году Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Нельзя допустить "заморозки" войны России против Украины, иначе страна-агрессор сможет восстановить военный потенциал к 2028 году и попытается атаковать другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на саммите Европейского политического сообщества.

По его словам, сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы, один из них - особенно опасный.

Президент подчеркнул, что если в этой агрессии против Украины будет любая пауза или заморозка ситуации, будет новый критический момент в 2028 году.

"Если России дать адаптироваться сейчас, то в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал и у России будет достаточно силы атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент. Это четкая информация от нашей разведки", - сказал он.

Зеленский добавил, что Россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться, делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше.

"Пожалуйста, помните, что наиболее опасный враг это тот, кто сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Москва четко очерчивает свою амбицию захватить больше имперского пространства и не позволить Европе быть пространством свободных наций и работающих демократий.

При этом война является базовым инструментом России - инструментом покорения или манипулировании другими.

Зеленский добавил, что Россия десятилетиями пытается держать контроль над соседями путем разжигания войны и замораживания войны. В частности, она нанесла боль Молдове, пыталась раздавить и разделить Грузию, дестабилизировать другие части Кавказа, душит Беларусь, а такоже пытается вырвать куски из тела Украины.

Риск заморозки войны

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет лишь к ее возобновлению в больших масштабах.

В то же время военные эксперты отмечают, что замораживание войны возможно лишь теоретически, ведь позиция двух сторон отвергает такую возможность.

Больше о прогнозах сроков окончания войны и как их оценивают украинские эксперты, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины