"Війна прогнозів". Як близько до перемоги України: що кажуть на Заході та оцінки експертів

Незважаючи на заяви партнерів про підтримку України стільки, скільки треба для перемоги над Росією, західні ЗМІ пишуть про можливу патову ситуацію на фронті. Нібито війна триватиме до 2025 року, після чого "конфлікт застигне".

Докладніше про нові прогнози та про те, як їх оцінюють українські експерти, - у матеріалі РБК-Україна.

Новий прогноз: війна до 2025 року

Західні офіційні особи визнають повільні, але впевнені успіхи українського контрнаступу на півдні та сході нашої країни. При цьому ніхто не береться прогнозувати швидке завершення бойових дій, а генсек НАТО Єнс Столтенберг в одному з інтерв'ю закликав готуватися до затяжної війни.

За його словами, більшість військових конфліктів у світі продовжуються довше, ніж очікувалося за початковими оцінками.

"Тому ми маємо готуватися до тривалої війни в Україні", - сказав Столтенберг.

Як пише CNN, через відсутність великих територіальних успіхів української армії наростає відчуття "близького глухого кута".

"Все частіше кажуть про те, що конфлікт (російсько-українська війна, - ред.) триватиме до 2025 року. Історія показує, що після початку війни мають тенденцію до застигання", - зазначає видання та наводить приклад антитерористичної операції на Донбасі, яка перебувала у такій стадії з 2015 року.

Фото: західні аналітики припускають "застигання конфлікту" (Getty Images)

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не здивований такими прогнозами, оскільки надії на те, що війна завершиться ще 2023-го, були марними.

"Я розумію, що у нашому суспільстві є запит на швидкі перемоги. Але нашому суспільству треба зрозуміти, що швидких перемог не буде найближчим часом", - розповів він.

За його словами, Україна платить величезну ціну за звільнення кожного метра своєї території, і щоб вона не стала захмарною, треба витримувати паузи та ретельно готуватися до наступних кроків.

"Саме це розтягує весь процес. Те, що Україна буде звільнена до кордонів 1991 року, це правда. Те, що будуть знівельовані можливості Росії вести агресивні дії, також правда. Але навіть коли вона не зможе наступати, вона вестиме оборонні дії. Навіть якщо не так ефективно, як рік тому, у неї залишається людська маса і техніка, які треба планомірно та професійно знищувати. Тому ми маємо бути обережні у своїх діях, а обережність завжди вимагає часу", - наголосив він.

Російсько-українська війна триватиме щонайменше до 2025-го, переконаний керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. У тому числі тому, що РФ сподівається на зміну політики Вашингтона за результатами виборів президента США. Тому Україні не залишається іншого виходу, як виробити стратегію контрнаступу на 2024 рік та оборони від російських атак.

"Але водночас, я думаю, все залежатиме від результатів контрнаступу до кінця 2023 року, на яких позиціях ми зупинимося. І від того, які пакети допомоги ми отримаємо на весну. Адже ми маємо отримати літаки, далекобійні ракети та інші види озброєнь, які допоможуть досягти ще більшого прогресу на фронті", - наголосив він у коментарі виданню.

Що стосується "тенденції до застигання", то заморожування бойових дій можна розглядати лише теоретично. По-перше, Росія на цьому етапі в ній не зацікавлена, а по-друге, Україна заявила військово-політичні цілі на відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

"Може скластися так, що це відбуватиметься не одним етапом, і для підготовки наступних може знадобитися час на накопичення ресурсів, сил і засобів, щоб продовжувати звільнення територій. Я не можу назвати це "заморозкою", але зниження інтенсивності конфлікту у 2024 році можливе. Тому що умовно закони війни кажуть про те, що іноді це необхідно обом сторонам. Це буде потрібно нам. Це потрібно буде і Росії, адже у неї немає сил вести війну високої інтенсивності дуже довго", - додав експерт.

Війна до 2032 року? Це нереальний сценарій

У вересні на конференції YES-2023 німецький генерал, голова ситуаційного центру Бундесверу Крістіан Фройдінг запевнив у довгостроковій підтримці Києва.

"Німецький парламент представив план військової підтримки нашим українським друзям до 2032 року. Ми готові надати довгострокову підтримку. І ми готові зробити час нашим союзником, а союзником Путіна", - заявив він.

Деякі західні ЗМІ, наприклад, австрійський портал exxpress, розцінили це як те, що "Бундесвер та уряд Німеччини чекають на ще дев'ять років війни".

Мусієнко не виключає, що в теорії війна продовжиться і після 2025 року, але не готовий коментувати терміни до 2032-го. За його словами, наскільки затягнеться військове протистояння з Росією, покаже лише ситуація на полі бою. При цьому очевидно, що між фазами наступу Україна братиме необхідні паузи.

Фото: сценарій "війни на 9 років" абсолютно нереальний (Getty Images)

Олександр Коваленко називає "сценарій на 9 років" абсолютно нереальним.

"Це не зовсім правильне розуміння того, про що заявляв вищий офіцер Бундесверу. Йшлося про підтримку України і після закінчення війни. Бо після закінчення війни ми також потребуватимемо допомоги з відновлення боєздатності наших силових структур, наших Сил оборони. Це довгостроковий проект. , розрахований не лише на період бойових дій, а й на майбутнє", - наголосив він у розмові з РБК-Україна.

"Війна прогнозів". До чого прив'язують терміни

Надії українців на швидку перемогу підігрівають заяви офіційних осіб. Минулого року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов казав, що Сили оборони зайдуть до окупованого Криму до кінця весни 2023 року. А на початку січня назвав 2023-й роком перемоги України.

В квітневому інтерв'ю РБК-Україна він називав вихід на кордони 1991 року цілком реальним завданням, але вже в серпні на тлі завищених очікувань від контрнаступу заявив, що щодо Криму "випали з графіка".

"Треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мають за всіма розрахунками. Але є те, що маємо... Ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували, але йдемо", - сказав він і додав, що прогнози розвідки ґрунтуються на різних фактах та цифрах, але реальність на полі бою вносить корективи.

У червні тодішній міністр оборони Олексій Резніков казав, що війна закінчиться перемогою України до літа наступного року, але уточнив, що це його особистий прогноз. А також додав, що надії на швидкий контрнаступ не виправдалися, в тому числі через недостатню кількість боєприпасів, артилерії, засобів ППО, занадто протяжну лінію фронту та заміновані території, які довелося розчищати вручну.

На думку експерта Олександра Коваленка, процес деокупації Криму у кращому разі розпочнеться у 2024 році. При чому лише після звільнення непідконтрольних частин Херсонської та Запорізької областей.

"Тобто, можливо, 2024-й стане роком визволення Криму. А 2025-й - роком більш інтенсивних дій у Луганській та Донецькій областях. Особливо в зоні глибокої окупації, яка була захоплена ще у 2014-2015 роках", - пояснив він.

Про те, що Крим та південь залишаться пріоритетом, каже й Олександр Мусієнко. За його словами, паралельно можливі локальні успіхи на сході в районі Бахмуту чи інших напрямках.

"Але все ж таки південь і Крим - це абсолютний пріоритет. Я думаю, на Заході теж є розуміння, що деокупація півдня і перерізання сухопутного коридору на півострів, взяття його в кільце стануть великим успіхом. І це фактично означатиме поразку Росії в нинішній фазі", - додав він.

Весна-2024 може стати визначальною

Українські війська ведуть бої з переважаючими силами супротивника на лінії завдовжки близько 1000 кілометрів. Розрахунок на швидке опанування західної техніки призвів до недоречного оптимізму з приводу того, що нові підрозділи реалізують тактику швидких проривів. Насправді наступ ведеться невеликими групами піхоти.

"Ані противник, ані ми здебільшого не використовуємо роти, батальйони чи бригади, а штурмові загони, групи по 10-15 осіб", - казав в інтерв'ю CNN командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Фото: український наступ дотримується тактики малих груп (Getty Images)

За його словами, така тактика менш схильна до впливу осіннього бездоріжжя, бруду, туману і низьких температур зимових місяців. Тому навряд погодні умови вплинуть на нинішній етап контрнаступу.

Начальник штабу оборони Великобританії Тоні Радакін називає стратегію Сил оборони України трьома словами - виснажувати, розтягувати та вражати. І найімовірніше з настанням зими удари на великій дистанції, як по об'єктах у Криму, лише посилюватимуться.

Потенційно вирішальною фазою може стати весна 2024 року. Обидві сторони взимку ретельно готуватимуться та переоснащуватимуться. Потім в Україні розгорнуть перші винищувачі F-16, а також американські ракети ATACMS і, можливо, німецькі Taurus, пише CNN.

Росія, звичайно, може скористатися зимою, щоб хоч якось наростити бойовий потенціал, але Олександр Коваленко сумнівається, що це вдасться.

"Бо Сили оборони продовжуватимуть наступальні дії. Чи можна нарощувати щось, коли на тебе наступають і тобі треба постійно компенсувати втрати? Ні. У 2022 році наша мета полягала в підтримці такої інтенсивності бойових дій, щоб Росія не могла відновити наступальний потенціал. А у 2023-му ми виходимо на такий рівень, який дозволяє не те, щоб Росія не могла нарощувати або відновлювати, але й взагалі заганяти її в мінус. Тобто вона не зможе вийти на компенсацію втрат хоча б 1 в 1, вона завжди буде в мінусі. У 2024 році ми лише збільшуватимемо тиск на її військово-промисловий комплекс. І війна на виснаження набиратиме обертів", - розповів він РБК-Україна.

Фактор західної підтримки. І як довго зможе воювати Росія

Європейські партнери та США, як і раніше, віддані підтримці України як на полі бою, так і у фінансовому плані. Але проступають деякі ознаки втоми. Зокрема, недавня суперечка з Польщею щодо зернового експорту показала, що Київ вразливий перед політичними настроями серед країн-союзниць.

Крім того, допомога Україні залишається спірним питанням на тлі майбутньої виборчої кампанії у США. Ультраправі республіканці блокують додаткові мільярди доларів, і до прийнятих, щоб уникнути шатдауну, бюджетних законопроектів про фінансування не включили гроші для Києва.

Швидше за все, 2024-й буде роком політичної турбулентності в США, але не факт, що Захід послабить підтримку України, вважає Олександр Мусієнко.

"Ми розуміємо, що ситуація з виборами так чи інакше вноситиме певні корективи. Але як мені здається, принаймні судячи з того, як запускається оборонна індустрія країн-партнерів, на 2024 рік підтримка буде. Адже чимало вже задекларовано: постачання літаків, я думаю, отримаємо ATACMS з касетними боєприпасами та інші види озброєнь. Це заявляється на весну, а можливо і раніше. Думаю, все це точно дасть нам можливість протриматися наступного року", - зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Інтенсивність та тривалість воєнних дій в Україні не меншою мірою залежить і від готовності Росії. У країні-агресорі досі немає суспільного запиту на припинення війни, а високі ціни на нафту допомагають згладити удар по доходах для економіки. Наступного року РФ виділить не менше 6% ВВП на свою армію, а міністр оборони Сергій Шойгу обмовився про план "досягнення намічених цілей" до 2025 року.

За словами Мусієнка, Москва закладає все, щоб забезпечити можливість вести війну навіть незалежно від ситуації на фронті.

"Їм треба вести війну. Якщо вони її закінчать зараз, це означатиме крах Росії та поразку Путіна. Я думаю, вони готуються за будь-яку ціну стримати український контрнаступ у 2024 році. Не впевнений, що це вдасться, але вони активно збільшують витрати на наступний рік, щоб затягнути бойові дії як мінімум до президентських виборів у США", - наголосив він у коментарі РБК-Україна.

Важко сказати, чи Росія готова підтримувати інтенсивність ще два-три роки. Однак є непрямі ознаки, що ні. Наприклад, засоби ураження часів Другої світової війни, які вона перекидає на фронт.

"Про яку затяжну війну можна говорити? Ми бачимо гаубиці Д-1, дивізійні гармати Д-44, танки Т-54, Т-55 та Т-62. Ми бачимо МТЛБ - транспортні тягачі, на яких встановлено флотські бомбомети або флотські автоматичні гармати "Про який потенціал і затяжну війну можна говорити? Росія деградує. Зараз російська армія багато в чому схожа на сирійську. Кожен місяць війни знижує якість російської зброї. Якщо вони почали використовувати те, що залишилося після Другої світової, це вже багато про що говорить", - резюмував Олександр Коваленко.