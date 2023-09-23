Найбільший прорив у контрнаступі станеться після Токмака, - Тарнавський

Найбільший прорив в цьому контрнаступі ще попереду. Українським військам потрібно принаймні дійти до міста Токмак.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Зі слів українського генерала, великий прорив ЗСУ в цьому контрнаступі станеться після Токмака. Він додав, що зараз росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони там.

"Токмак - це ціль-мінімум. Загальна мета - дістатися до наших державних кордонів", - заявив Тарнавський.

Ситуація в Токмаку

Після того, як воїни Збройних сил України деокупували село Роботине, що за 30 кілометрів від Токмака, російські війська почали посилювати оборону міста. За даними естонської розвідки, Російська Федерація перекинула в населений пункт підрозділи з інших ділянок фронту.

В українському військовому командуванні повідомляли, що окупанти заселяються до місцевих пенсіонерів та грабують їх. Експерти вважають, що росіяни перетворили Токмак на великий логістичний вузол. Тому "дуже серйозно" битимуться за нього.