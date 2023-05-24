Подоляк про стратегічні цілі України та РФ: Це перелам у війні
У повномасштабній війні РФ проти України вже настав переломний момент. ЗСУ, готуючись до звільнення всієї території держави, наростили можливості, а стратегічні цілі окупантів скотилися на спроби захопити хоч якесь населене місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
За його словами, сьогодні відбуваються два різні процеси.
"Перший: це перелам у війні з погляду стратегічних цілей, які вони (росіяни - Ред.) можуть сьогодні ставити перед собою, і які ми можемо ставити", - пояснює Подоляк.
У цьому контексті радник голови ОП наголосив, що стратегічні цілі України залишаються незмінними: це деокупація всієї території. Для цього здійснюється:
- "накопичення ресурсу,
- для цього президент займається міжнародними комунікаціями в повному обсязі,
- ми сформували закрите небо практично, крім авіаційного компонента,
- ми сформували бронетанкову коаліцію,
- ми вирішуємо величезне логістичне питання щодо забезпечення військових снарядом важких калібрів,
- вирішили питання з далекобійною ракетою, не в повному обсязі та не так швидко, як хотілося б, але вирішуємо,
- ініціювали, щоб у Європі прискорювалося військове провадження".
"Це - з одного боку, це те, що стосується фіналу війни для нас, стратегічні цілі для нас та наших партнерів", - зазначив він.
Щодо стратегічної цілі РФ, то зараз вона зводиться до того, щоб захопити один населений пункт.
"Хоч якийсь, символічний. Потім вони його віддадуть, потім ми заберемо його назад. Але - хоч щось захопити", - сказав Подоляк.
Раніше радник голови ОП Подоляк зазначив, що після війни між Україною та РФ не може бути жодного мирного договору - лише документи щодо репарацій, воєнних злочинів та зони демілітаризації.
Також він зазначив, що Кремль тільки зараз вигадав справжню мету своєї "СВО", причому вона - не на території України.
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