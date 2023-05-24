ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про стратегічні цілі України та РФ: Це перелам у війні

Новость на русском →
Середа 24 травня 2023 03:17
Подоляк про стратегічні цілі України та РФ: Це перелам у війні Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У повномасштабній війні РФ проти України вже настав переломний момент. ЗСУ, готуючись до звільнення всієї території держави, наростили можливості, а стратегічні цілі окупантів скотилися на спроби захопити хоч якесь населене місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

За його словами, сьогодні відбуваються два різні процеси.

"Перший: це перелам у війні з погляду стратегічних цілей, які вони (росіяни - Ред.) можуть сьогодні ставити перед собою, і які ми можемо ставити", - пояснює Подоляк.

У цьому контексті радник голови ОП наголосив, що стратегічні цілі України залишаються незмінними: це деокупація всієї території. Для цього здійснюється:

  • "накопичення ресурсу,
  • для цього президент займається міжнародними комунікаціями в повному обсязі,
  • ми сформували закрите небо практично, крім авіаційного компонента,
  • ми сформували бронетанкову коаліцію,
  • ми вирішуємо величезне логістичне питання щодо забезпечення військових снарядом важких калібрів,
  • вирішили питання з далекобійною ракетою, не в повному обсязі та не так швидко, як хотілося б, але вирішуємо,
  • ініціювали, щоб у Європі прискорювалося військове провадження".

"Це - з одного боку, це те, що стосується фіналу війни для нас, стратегічні цілі для нас та наших партнерів", - зазначив він.

Щодо стратегічної цілі РФ, то зараз вона зводиться до того, щоб захопити один населений пункт.

"Хоч якийсь, символічний. Потім вони його віддадуть, потім ми заберемо його назад. Але - хоч щось захопити", - сказав Подоляк.

Раніше радник голови ОП Подоляк зазначив, що після війни між Україною та РФ не може бути жодного мирного договору - лише документи щодо репарацій, воєнних злочинів та зони демілітаризації.

Також він зазначив, що Кремль тільки зараз вигадав справжню мету своєї "СВО", причому вона - не на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України
NEWS
Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ
Мирного договору не буде. Подоляк розповів, як Україна бачить завершення війни з РФ
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром