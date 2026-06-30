Зеленський заінтригував рішеннями про посилення ППО і згадав США з Європою

Україна розраховує на додаткові рішення від США та європейських партнерів для посилення ППО. Переговори тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, про результати комунікації з міжнародними партнерами щодо окремих домовленостей у сфері ППО йому доповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Зеленський зазначив, що Україна разом із союзниками опрацьовує додаткові рішення на рівні співпраці між США та європейськими країнами.

"Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та європейськими країнами. Важливо, щоб українські дипломати на сто відсотків забезпечували необхідну комунікацію між військовими відповідних держав", - наголосив він.

Глава держави також підкреслив, що забезпечення України засобами протиповітряної оборони залишається головним завданням міжнародної взаємодії.

"Ракети та системи ППО для України - це перший пріоритет міжнародної роботи. Дякую кожному, хто допомагає!" - додав Зеленський.

Як Україна намагається посилити ППО

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив про гостру нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T.

За його словами, в окремих підрозділах запаси боєприпасів майже вичерпані, тому Україна потребує нових поставок від міжнародних партнерів.

Натомість Володимир Зеленський заявив, що Київ уже має політичну домовленість щодо закупівлі додаткових систем Patriot, однак реалізація цього рішення затягується через фінансові, юридичні та технічні питання.