Зеленский заинтриговал решениями об усилении ПВО и упомянул США с Европой
Украина рассчитывает на дополнительные решения от США и европейских партнеров по усилению ПВО. Переговоры продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, о результатах коммуникации с международными партнерами по отдельным договоренностям в сфере ПВО ему доложил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
Зеленский отметил, что Украина вместе с союзниками разрабатывает дополнительные решения на уровне сотрудничества между США и европейскими странами.
"Есть вещи, которые можем сделать дополнительно в сотрудничестве на уровне между Соединенными Штатами и европейскими странами. Важно, чтобы украинские дипломаты полностью обеспечивали необходимую коммуникацию между военными соответствующих государств", - подчеркнул он.
Глава государства также подчеркнул, что обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны остается главной задачей международного взаимодействия.
"Ракеты и системы ПВО для Украины – это первый приоритет международной работы. Спасибо каждому, кто помогает!" – добавил Зеленский.
Как Украина пытается усилить ПВО
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил об острой нехватке ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T.
По его словам, в отдельных подразделениях запасы боеприпасов почти исчерпаны, поэтому Украина нуждается в новых поставках от международных партнеров.
Владимир Зеленский заявил, что Киев уже имеет политическую договоренность о закупке дополнительных систем Patriot, однако реализация этого решения затягивается из-за финансовых, юридических и технических вопросов.
По словам президента, дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot накалился после начала конфликта на Ближнем Востоке, когда объемы поставок существенно сократились.
Несмотря на это, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что США продолжают регулярно поставлять Украине эти боеприпасы, а союзники финансируют программу PURL.
Киев также ведет переговоры с США о получении лицензии на производство систем Patriot в Украине или совместно с партнерами по НАТО.