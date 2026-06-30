Зеленский заинтриговал решениями об усилении ПВО и упомянул США с Европой

Украина рассчитывает на дополнительные решения от США и европейских партнеров по усилению ПВО. Переговоры продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, о результатах коммуникации с международными партнерами по отдельным договоренностям в сфере ПВО ему доложил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Зеленский отметил, что Украина вместе с союзниками разрабатывает дополнительные решения на уровне сотрудничества между США и европейскими странами.

"Есть вещи, которые можем сделать дополнительно в сотрудничестве на уровне между Соединенными Штатами и европейскими странами. Важно, чтобы украинские дипломаты полностью обеспечивали необходимую коммуникацию между военными соответствующих государств", - подчеркнул он.

Глава государства также подчеркнул, что обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны остается главной задачей международного взаимодействия.

"Ракеты и системы ПВО для Украины – это первый приоритет международной работы. Спасибо каждому, кто помогает!" – добавил Зеленский.

Как Украина пытается усилить ПВО

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил об острой нехватке ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T.

По его словам, в отдельных подразделениях запасы боеприпасов почти исчерпаны, поэтому Украина нуждается в новых поставках от международных партнеров.

Владимир Зеленский заявил, что Киев уже имеет политическую договоренность о закупке дополнительных систем Patriot, однако реализация этого решения затягивается из-за финансовых, юридических и технических вопросов.