Зеленський заінтригував активізацією мирних процесів: війна має завершитися

"Зараз багато процесів активізувалися, ми намагаємося зробити так, щоб уся активність була спрямована саме на гідний мир, гарантовану безпеку. Війна має закінчитися, немає альтернативи миру", - наголосив Зеленський.

За його словами, Росія має усвідомлювати, що вона не отримає за війну жодних винагород.

Також голова держави звернув увагу, що Україна розраховує на силу турецької дипломатії. Зокрема, важлива активна участь Туреччини в "коаліції рішучих", особливо у військово-морському компоненті.

"Усі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і забезпечити таку безпеку можна тільки разом із Туреччиною", - зазначив Зеленський.