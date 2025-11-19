Зеленский заинтриговал активизацией мирных процессов: война должна завершиться

Сейчас наблюдается активизация большого количества мирных процессов в контексте войны России против Украины. Они должны быть направлены на достойный мир.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Сейчас многие процессы активизировались, мы стараемся сделать так, чтобы вся активность была направлена именно на достойный мир, гарантированную безопасность. Война должна закончиться, нет альтернативы миру", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Россия должна осознавать, что она не получит за войну никаких вознаграждений.
Также глава государства обратил внимание, что Украина рассчитывает на силу турецкой дипломатии. В частности, важно активное участие Турции в "коалиции решительных", особенно в военно-морском компоненте.
"Все понимают значение безопасности в Черном море и обеспечить такую безопасность можно только вместе с Турцией", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее Axios со ссылкой на источники написало, что Вашингтон и Москва обсуждают новый мирный план для завершения войны РФ против Украины.
По данным собеседников издания, такой план состоит из 28 пунктов. План якобы был вдохновлен успешными усилиями администрации президента Дональда Трампа по перемирию между Израилем и ХАМАС.
Позже Reuters со ссылкой на источники написало, что Украина получила сигналы о мирных предложениях от США. Но Киев не принимал никакого участия в подготовке таких инициатив.
Ожидается, что на этой неделе проект мирного соглашения в Киеве может представить делегация американских военных во главе с министром американской армии Дэном Дрисколлом.