Зеленський про захист від російського терору: Європі необхідні коаліції винищувачів та Patriot

Європа потребує повноцінного захисту від російського терору. Потрібно зробити усе, щоб запобігти загибелі українців від обстрілів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові.

"Серед нас немає тих, хто не знає яких рішень потребує зараз Європа. Перше - повноцінний захист від російського терору. Як на землі, так і в небі. Цієї ночі російські ракети забрали ще три життя в нашій столиці у Києві... Загинула одна дитина - на додачу до сотень, убитих російським терором раніше", - сказав Зеленський.

За словами президента, нині два вирішальних компоненти для перемоги над РФ. Перший - це коаліція Patriot, для того, щоб захистити Україну від балістичних ракет. Другий - це коаліція сучасних винищувачів, яка доведе, що в терору проти наших міст немає шансів.

"І я дякую тим, хто допомагає, тим, хто розуміє, що швидкість формування цих двох коаліцій - Patriot та винищувачів - це буквально прискорення миру", - підкреслив він.

Саміт Європейської політичної спільноти

У четвер, 1 червня, у Кишиневі проходить другий саміт Європейської політичної спільноти. На нього запрошено 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

Президент України заявляв, що на саміті хоче порушити такі теми, як:

розвиток коаліції винищувачів;

створення коаліції ППО Patriot;

українську формулу миру;

вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Президент під час саміту також наголосив, що всі країни, що мають спільні кордони з Росією мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти.

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