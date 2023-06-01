Зеленский о защите от российского террора: Европе необходимы коалиции истребителей и Patriot
Европа нуждается в полноценной защите от российского террора. Нужно сделать все, чтобы предотвратить гибель украинцев от обстрелов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.
"Среди нас нет тех, кто не знает каких решений нуждается сейчас в Европе. Первое - полноценная защита от российского террора. Как на земле, так и в небе. Этой ночью российские ракеты унесли еще три жизни в нашей столице в Киеве... Погибла одна ребенок - вдобавок к сотням, убитым российским террором ранее", - сказал Зеленский.
По словам президента, сейчас два решающих компонента для победы над РФ. Первый – это коалиция Patriot, для того, чтобы защитить Украину от баллистических ракет. Второй – это коалиция современных истребителей, которая докажет, что у террора против наших городов нет шансов.
"И я благодарю тех, кто помогает, тех, кто понимает, что скорость формирования этих двух коалиций - Patriot и истребителей - это буквально ускорение мира", - подчеркнул он.
Саммит Европейского политического сообщества
В четверг, 1 июня, в Кишиневе проходит второй саммит Европейского политического сообщества. На него приглашены 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.
Президент Украины заявлял, что на саммите хочет поднять такие темы, как:
- развитие коалиции истребителей;
- создание коалиции ПВО Patriot;
- украинскую формулу мира;
- вступление нашей страны в ЕС и НАТО.
Президент во время саммита также подчеркнул, что все страны, имеющие общие границы с Россией, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта.
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