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Зеленский о защите от российского террора: Европе необходимы коалиции истребителей и Patriot

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Четверг 01 июня 2023 16:24
Зеленский о защите от российского террора: Европе необходимы коалиции истребителей и Patriot Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Европа нуждается в полноценной защите от российского террора. Нужно сделать все, чтобы предотвратить гибель украинцев от обстрелов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

"Среди нас нет тех, кто не знает каких решений нуждается сейчас в Европе. Первое - полноценная защита от российского террора. Как на земле, так и в небе. Этой ночью российские ракеты унесли еще три жизни в нашей столице в Киеве... Погибла одна ребенок - вдобавок к сотням, убитым российским террором ранее", - сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас два решающих компонента для победы над РФ. Первый – это коалиция Patriot, для того, чтобы защитить Украину от баллистических ракет. Второй – это коалиция современных истребителей, которая докажет, что у террора против наших городов нет шансов.

"И я благодарю тех, кто помогает, тех, кто понимает, что скорость формирования этих двух коалиций - Patriot и истребителей - это буквально ускорение мира", - подчеркнул он.

Саммит Европейского политического сообщества

В четверг, 1 июня, в Кишиневе проходит второй саммит Европейского политического сообщества. На него приглашены 50 президентов, премьеров и высокопоставленных европейских чиновников.

Президент Украины заявлял, что на саммите хочет поднять такие темы, как:

  • развитие коалиции истребителей;
  • создание коалиции ПВО Patriot;
  • украинскую формулу мира;
  • вступление нашей страны в ЕС и НАТО.

Президент во время саммита также подчеркнул, что все страны, имеющие общие границы с Россией, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе их ждет только два варианта.

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