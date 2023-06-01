Зеленський прагне швидшого вступу до НАТО. Інакше є два варіанти - відкрита війна чи окупація

Усі країни, що мають спільні кордони з Росією, в тому числі Україна, мають якнайшвидше приєднатися до ЄС і НАТО. Інакше на них чекає тільки два варіанти - відкрита війна або окупація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти.

Він зазначив, що Росія боїться НАТО та намагається запобігти приєднанню до Альянсу інших країн. Так, країна-агресор веде заморожені війни на сусідніх територіях.

Зокрема, Зеленський навів приклад Придністров'я, де перебувають російські військові. Він підкреслив, що К ремль має "розморозити" ситуацію в Молдові.

"Усі країни, які мають кордон з Росією і не хочуть, щоб Росія їх розірвала, повинні приєднатися до ЄС і НАТО. У нас є лише 2 альтернативи - або відкрита війна, або поетапна окупація Росією. Ми бачимо, що відбувається в Білорусі, Грузії. Народи втягують у стан беззаконня", - сказав Зеленський.

З огляду на це президент заявив, що очікує на те, що Україна буде прийнята в ЄС і НАТО якнайшвидше.

"Наші надії стають все далі і далі, і мені прикро, що я змушений висловити це розчарування тут як від імені солдатів, які борються за свободу, так і від імені нашого народу. Настав час приймати рішення. На саміті НАТО цього літа необхідне прийняття України в члени. Нам потрібен мирний саміт", - додав президент.

Саміт Європейського політичного співтовариства

Сьогодні у Кишиневі проходить другий саміт Європейської політичної спільноти, на який запрошені 50 президентів, прем'єрів та високопоставлених європейських чиновників.

Президент України заявляв, що на саміті хоче порушити такі теми, як розвиток коаліції винищувачів та створення коаліції ППО Patriot, а також українську формулу миру та вступ нашої країни до ЄС та НАТО.

Прагнення України вступити до НАТО

У липні відбудеться саміт Альянсу у Вільнюсі, на якому Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Зокрема, країна очікує від саміту "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

До того ж, Україна хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативою членству.

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