Зеленський прибув на європейський саміт у Кишиневі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева для участі у другому саміті Європейського політичного співтовариства, який приймає Республіка Молдова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в Telegram.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", - йдеться в повідомленні.

Саміт Європейського політичного співтовариства

Саміт походить у Молдові 1 червня збере 50 президентів, прем'єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц входять до високопосадовців європейських офіційних осіб, які візьмуть участь у саміті.

Саміт відбудеться у замку Мімі у селі Булбоаке приблизно за 35 кілометрів від Кишинева.

Європейська політична спільнота - це загальноєвропейський урядовий форум, створений минулого року після вторгнення Росії в Україну і є платформою, що об'єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи, таких як безпека, стабільність та енергетична стійкість.

Безпека саміту

Безпеку саміту в Молдові забезпечать американські та британські військові. У Молдові в період з 25 травня до 2 червня проведуть міжнародні навчання з протиповітряної оборони. У них візьмуть участь понад 200 молдавських, французьких, британських, румунських, румунських та американських солдатів.