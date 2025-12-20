Зеленський на тлі атак по Одесі хоче змінити командувача ПВК "Південь" Карпенка

Глава держави розповів, що для захисту Одеси будуть швидкі рішення. Зокрема, на місце командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенко - вже шукають іншу кандидатуру.

"Ми зараз боремося за Одесу, усилюємо ППО. Посилювати будемо і командування. Я сьогодні проговорив це питання, щодо заміни командувача ПВК "Південь" Карпенко. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко", - заявив Зеленський.

Він додав, що як би не було важко реагувати, але треба максимально захищати людей, Одесу та інші регіони України.