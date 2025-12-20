Зеленський на тлі атак по Одесі хоче змінити командувача ПВК "Південь" Карпенка

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з обстрілами Одеси, які в останній тиждень посилилися. Наразі держава посилює ППО та вже було обговорено питання щодо заміни командування.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів.
Глава держави розповів, що для захисту Одеси будуть швидкі рішення. Зокрема, на місце командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенко - вже шукають іншу кандидатуру.
"Ми зараз боремося за Одесу, усилюємо ППО. Посилювати будемо і командування. Я сьогодні проговорив це питання, щодо заміни командувача ПВК "Південь" Карпенко. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко", - заявив Зеленський.
Він додав, що як би не було важко реагувати, але треба максимально захищати людей, Одесу та інші регіони України.
Нагадаємо, що росіяни приблизно в останній тиждень-півтора дуже часто почали атакувати Одесу та Одеську область.
Зокрема, в ніч на суботу, 13 грудня, регіон пережив одну з наймасштабніших атак з початку війни. Окупанти прицільно били ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі, щоб занурити область в темряву і холод.
В результаті Одеса близько 5 днів була без електрики, а місто Арциз і зовсім, за словами мера, може залишитися без світла до 26 грудня.
Крім цих атак, 14 грудня ворог завдав удару 20 дронами по мосту в Затоці, а вже 18 грудня був обстріл мосту біля села Маяки. Так, 19 грудня в Одеській ОВА повідомили, що у зв'язку з атакою рух вантажного транспорту по трасі М-15 "Одеса-Рені" перекрито.
Також ми писали, що ввечері 19 грудня росіяни завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Були руйнування та інші наслідки.