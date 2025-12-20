UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський на тлі атак по Одесі хоче змінити командувача ПВК "Південь" Карпенка

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з обстрілами Одеси, які в останній тиждень посилилися. Наразі держава посилює ППО та вже було обговорено питання щодо заміни командування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів.

Глава держави розповів, що для захисту Одеси будуть швидкі рішення. Зокрема, на місце командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенко - вже шукають іншу кандидатуру.

"Ми зараз боремося за Одесу, усилюємо ППО. Посилювати будемо і командування. Я сьогодні проговорив це питання, щодо заміни командувача ПВК "Південь" Карпенко. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко", - заявив Зеленський.

Він додав, що як би не було важко реагувати, але треба максимально захищати людей, Одесу та інші регіони України.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що росіяни приблизно в останній тиждень-півтора дуже часто почали атакувати Одесу та Одеську область.

Зокрема, в ніч на суботу, 13 грудня, регіон пережив одну з наймасштабніших атак з початку війни. Окупанти прицільно били ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі, щоб занурити область в темряву і холод.

В результаті Одеса близько 5 днів була без електрики, а місто Арциз і зовсім, за словами мера, може залишитися без світла до 26 грудня.

Крім цих атак, 14 грудня ворог завдав удару 20 дронами по мосту в Затоці, а вже 18 грудня був обстріл мосту біля села Маяки. Так, 19 грудня в Одеській ОВА повідомили, що у зв'язку з атакою рух вантажного транспорту по трасі М-15 "Одеса-Рені" перекрито.

Також ми писали, що ввечері 19 грудня росіяни завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Були руйнування та інші наслідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОдесаВійна в Україні