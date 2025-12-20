Зеленский на фоне атак по Одессе хочет сменить командующего ВК "Юг" Карпенко

Глава государства рассказал, что для защиты Одессы будут быстрые решения. В частности, на место командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко - уже ищут другую кандидатуру.

"Мы сейчас боремся за Одессу, усиливаем ПВО. Усиливать будем и командование. Я сегодня проговорил этот вопрос, относительно замены командующего ВК "Юг" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что надо реагировать вовремя, быстро, несмотря, как бы нам не было трудно", - заявил Зеленский.

Он добавил, что как бы ни было трудно реагировать, но надо максимально защищать людей, Одессу и другие регионы Украины.