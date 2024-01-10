Зеленский об угрозе заморозки войны: давления от партнеров пока нет, сигналов не слышал

Давление от партнеров по прекращению защиты Украины пока что нет. Союзники пока не готовы официально дать соответствующие сигналы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с президентом Литвы.

"Никакого давления от партнеров нет по поводу прекращения нашей защиты. Я бы не сказал прекращения боевых действий, все же, это наша защита. Прекращение нашей справедливой защиты и прекращения нашей борьбы. По этому поводу давления нет. Пока нет", - сказал глава государства.

Зеленский добавил, что слышал и читал в СМИ об угрозе замораживания войны со стороны России. Однако он подчеркнул, что партнеры официально не давали соответствующих сигналов.

"Есть разные голоса. Я в медиа слышал, читал и знаю. Есть разные голоса и какие-то есть разные обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам соответствующие сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал", - заявил президент.

Заявления СМИ о замораживании войны

Напомним, в конце декабря The New York Times заявило, что российский диктатор Владимир Путин якобы передал по дипломатическим каналам сигнал, что готов заморозить войну в Украине.

Также, по неподтвержденной информации, Путин посылал предложения по прекращению огня годом ранее, осенью 2022 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада не просят Украину договариваться с Россией о замораживании войны. А в Офисе президента Украины призвали мир прекратить жить иллюзиями - Путин продолжит воевать и убивать.