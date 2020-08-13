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МИД рекомендует украинцам не ехать в Беларусь

Беларусь, Четверг 13 августа 2020 10:49
МИД рекомендует украинцам не ехать в Беларусь
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Такую рекомендацию дал глава МИД в ходе брифинга

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Беларусь. В стране с 9 августа продолжаются протесты после выборов президента республики.

Об этом в ходе брифинга сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Наживо з МЗС. Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 13 серпня 2020 р.

Он отметил, что поскольку ситуация в Беларуси остается напряженной, вчера министерство дало рекомендацию гражданам, которые уже находятся на территории республики, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста.

"Сегодня МИД выдает новую рекомендацию гражданам Украины - воздержаться от поездок в республику Беларусь до стабилизации ситуации и дальнейших объявлений", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее правозащитные и общественные организации Украины обнародовали открытое заявление по поводу задержания украинских журналистов Евгения Васильева и Константин Реуцкого в Минске: они призывают власти Беларуси немедленно освободить украинцев.

Как писало РБК-Украина, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске, скорее всего, за съемку задержания другого человека силовиками.

Вскоре МИД отреагировал на задержание украинских журналистов, сообщив, что их местонахождение и условия содержания устанавливаются.

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