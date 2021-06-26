Зеленский задал вопросы по поводу Украины кандидатам на пост канцлера Германии

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", - сказал украинский лидер.

Глава государства отметил, что именно поэтому видение будущего канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС?" - спросил президент.

Он напомнил, что сейчас к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление Украине надлежащих гарантий безопасности, но в то же время она не является членом НАТО.

"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" - обратил внимание Зеленский.

Глава государства поинтересовался мнением каждого из кандидатов о поддержке проекта "Северный поток-2", а именно укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, - все это достаточные причины, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС - Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" - подытожил украинский лидер.

В дискуссии приняли участие глава Христианско-демократического союза, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер - федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.