Зеленський поставив питання щодо України кандидатам на пост канцлера Німеччини

Президент Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією. Він задав питання щодо України кандидатам на посаду канцлера Німеччини.
"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина - це наш ключовий партнер. Це важлива сторона Нормандського формату й наш союзник на шляху до європейської спільноти", - сказав український лідер.
Глава держави зазначив, що саме тому бачення майбутнього канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.
"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС?" - запитав президент.
Він нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання Україні належних безпекових гарантій, але водночас вона не є членом НАТО.
"Якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" - звернув увагу Зеленський.
Глава держави поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проекту "Північний потік-2", а саме чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проект пасткою для України та всієї Європи.
"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, - все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС - Росія до відновлення територіальної цілісності України?" - підсумував український лідер.
У дискусії взяли участь голова Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер - федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.
Нагадаємо, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен пояснила, чому НАТО не бере нашу державу до альянсу. За її словами, НАТО завжди мав проблеми з країнами, де є війна.
Як писало РБК-Україна, Фельдгузен також розповіла, чому керівництво ФРН відмовляється надати українській стороні зброю. Німці обережно ставиться до питання надання зброї Східній Європі через виховання з ідеєю, що "німецької зброї тут ніколи не буде".