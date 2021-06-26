Зеленський поставив питання щодо України кандидатам на пост канцлера Німеччини

"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина - це наш ключовий партнер. Це важлива сторона Нормандського формату й наш союзник на шляху до європейської спільноти", - сказав український лідер.

Глава держави зазначив, що саме тому бачення майбутнього канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.

"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС?" - запитав президент.

Він нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання Україні належних безпекових гарантій, але водночас вона не є членом НАТО.

"Якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" - звернув увагу Зеленський.

Глава держави поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проекту "Північний потік-2", а саме чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проект пасткою для України та всієї Європи.

"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, - все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС - Росія до відновлення територіальної цілісності України?" - підсумував український лідер.

У дискусії взяли участь голова Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віце-канцлер - федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.