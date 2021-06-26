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Почему Германия отказывает Украине в предоставлении оружия: ответ посла

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Киев, Суббота 26 июня 2021 13:39
Почему Германия отказывает Украине в предоставлении оружия: ответ посла Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила, почему немецкое руководство отказывается предоставить украинской стороне оружие. Немцы осторожно относятся к вопросу предоставления оружия Восточной Европе из-за воспитания с идеей, что "немецкого оружия здесь никогда не будет".

Об этом посол рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, "для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет".

"Вчера (22 июня, - ред.) была символическая дата - 80-летие нападения Германии на Советский Союз. Для нас все это очень сложно. И надо найти и в Бундестаге, и в правительстве большинство, чтобы изменить мнение относительно оружия для этого региона. Это действительно сложно", - отметила посол.

На слова журналиста о том, что Германия продает много оружия Египту и другим странам Ближневосточного региона, которые участвуют в конфликте в Йемене, Фельдгузен сказала, что "это не Восточная Европа".

Напомним, глава МИД Германии Гайко Маас исключил поставки оружия Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года не оказывала военную помощь.

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