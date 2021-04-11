В Германии двое политиков от консерваторов готовы бороться за пост канцлера
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и глава правительства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет готовы возглавить предвыборный список консерваторов в качестве кандидатов на пост канцлера Германии. Выборы в Бундестаг пройдут в сентябре.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Они готовы повести блок сестринских консервативных партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) на предстоящих парламентских выборах.
"Мы заявили о нашей готовности выставить свои кандидатуры на должность канцлера. Наша цель в ситуации, в которой находится страна, учитывая то, что канцлер оставляет должность - обеспечить насколько возможно единство между ХДС и ХСС, поскольку на кону стоит очень много", - заявил Зедер.
По его словам, он и Лашет имели откровенную и дружескую беседу, которая не была окончательной. Политики решили, что оба готовы занять эту должность.
Напомним, глава правительства земли Северный Рейн - Вестфалия 59-летний Армин Лашет избран главой правящей партии Германии. Решение принято на съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС).
Кроме того, в новогоднем обращении Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Она занимает этот пост с 2005 года. До 2018 года она возглавляла партию ХДС.