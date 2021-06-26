Посол ФРГ о вступлении Украины в НАТО: у альянса проблемы со странами, где есть война
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила, почему НАТО не берет наше государство в альянс. По ее словам, у НАТО всегда были проблемы со странами, где есть война.
Она подчеркнула, что НАТО сотрудничает с Украиной буквально каждый день.
"Думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, так как это будет политическое решение. НАТО всегда имела проблемы со странами, где есть война. Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне", - заявила посол.
Диппредставитель ответила на вопрос, почему альянс взял под свой зонтик страны Балтии, хотя российский министр иностранных дел Евгений Примаков заявил, что Россия этого не допустит.
"Это было политическое решение, маленькое окно возможностей. Я уверена, что для Украины оно также когда-то откроется. И надо сейчас хорошо работать, чтобы подготовить Украину к этому моменту", - пояснила Фельдгузен.
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что сегодня многие страны НАТО держат Украину на расстоянии. И украинская сторона отчасти в этом сама виновата.
Как писало РБК-Украина, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.
А во Франции прямо заявили, что еще не сложились условия для вступления Украины в НАТО.