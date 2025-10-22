Зеленський їде до Швеції для переговорів про зброю і відвідає військовий завод

Шведські винищувачі

Раніше Крістерссон заявив, що вони із Зеленським обговорювали інтерес Києва до літака Saab JAS Gripen на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що у Швеції дуже хороший діалог з Україною щодо можливого постачання новітніх винищувачів Gripen Echo.

Gripen E (Saab JAS 39E) - це сучасний багатоцільовий винищувач. Літак призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі - від перехоплення цілей до нанесення високоточного удару.

У 2023 році Швеція дозволила навчати українських пілотів на багатоцільових винищувачах Gripen. Парламент Швеції підтримав постачання літаків в Україну.

У травні 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм зачекати з переданням Gripen, оскільки на той момент основна увага приділялася введенню передання винищувачів F-16 в Україну.