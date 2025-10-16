Україна отримає новітню версію літаків Gripen? Що кажуть у Швеції

У Швеції дуже хороший діалог з Україною щодо можливого постачання новітніх винищувачів Gripen Echo.

Про це міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

За словами шведського міністра, найефективнішим було б створити спільні можливості Повітряних сил і протиповітряної оборони навколо винищувачів Gripen Echo, який є новітньою версією ї має дуже хороші можливості радіоелектронної боротьби.

"І я знаю, що з українського боку є інтерес", - зазначив Пол Йонсон.

Він підкреслив, що необхідні кроки треба зробити разом з Україною, "це буде добре для України, добре для Швеції і добре для Європи". Але точної дати початку постачань не має.

Літак Gripen

Gripen E (Saab JAS 39E) - це сучасний багатоцільовий винищувач. Літак призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі - від перехоплення цілей до нанесення високоточного удару.

Також літак створений спеціально для роботи в умовах обмеженої інфраструктури - він може злітати з коротких смуг, у тому числі з автомобільних доріг або тимчасових майданчиків, що є критично важливим під час війни.

Його системи радіоелектронної боротьби та сучасний радар AESA Raven ES-05 дозволяють ефективно протидіяти ворожим винищувачам і засобам ППО.

Gripen також здатен застосовувати західні ракети класу "повітря-повітря" Meteor із дальністю понад 100 км - це дає йому перевагу над більшістю літаків російського виробництва.