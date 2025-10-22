Зеленский едет в Швецию для переговоров об оружии и посетит военный завод

Шведские истребители

Ранее Кристерссон заявил, что они с Зеленским обсуждали интерес Киева к самолету Saab JAS Gripen на встрече европейских лидеров в Копенгагене.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью РБК-Украина сообщил, что у Швеции очень хороший диалог с Украиной о возможной поставки новейших истребителей Gripen Echo.

Gripen E (Saab JAS 39E) - это современный многоцелевой истребитель. Самолет предназначен для выполнения задач в воздухе, на земле и на море - от перехвата целей до нанесения высокоточного удара.

В 2023 году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях Gripen. Парламент Швеции поддержал поставки самолетов в Украину.

В мае 2024 года министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страны Запада попросили Стокгольм подождать с передачей Gripen, поскольку на тот момент основное внимание уделялось введению передаче истребителей F-16 в Украине.