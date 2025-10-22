ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський їде до Швеції для переговорів про зброю і відвідає військовий завод

Швеція, Середа 22 жовтня 2025 08:46
Зеленський їде до Швеції для переговорів про зброю і відвідає військовий завод Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Швецію. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном у місті Лінчепінг, де розташовані оборонні підприємства фірми Saab.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уряду Швеції.

Після зустрічі Крістерссон і Зеленський проведуть спільну пресконференцію, на якій зроблять заяву з питань експорту продукції військового призначення.

"Очікується, що під час зустрічі лідери обговорять агресивну війну Росії проти України та двостороннє оборонне співробітництво між Швецією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Лінчепінг - виробничий центр оборонного підрядника Saab, виробник винищувача JAS 39 Gripen, розвідувального літака GlobalEye, ракетних систем, протитанкової піхотної зброї та іншого обладнання.

Шведські винищувачі

Раніше Крістерссон заявив, що вони із Зеленським обговорювали інтерес Києва до літака Saab JAS Gripen на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що у Швеції дуже хороший діалог з Україною щодо можливого постачання новітніх винищувачів Gripen Echo.

Gripen E (Saab JAS 39E) - це сучасний багатоцільовий винищувач. Літак призначений для виконання завдань у повітрі, на землі та на морі - від перехоплення цілей до нанесення високоточного удару.

У 2023 році Швеція дозволила навчати українських пілотів на багатоцільових винищувачах Gripen. Парламент Швеції підтримав постачання літаків в Україну.

У травні 2024 року міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країни Заходу попросили Стокгольм зачекати з переданням Gripen, оскільки на той момент основна увага приділялася введенню передання винищувачів F-16 в Україну.

